О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shivesh Mishra

Shivesh Mishra

Сингл  ·  2022

Chhode Naahi Hamro Balam

#Со всего мира
Shivesh Mishra

Артист

Shivesh Mishra

Релиз Chhode Naahi Hamro Balam

#

Название

Альбом

1

Трек Chhode Naahi Hamro Balam

Chhode Naahi Hamro Balam

Shivesh Mishra

Chhode Naahi Hamro Balam

3:52

Информация о правообладателе: Shivesh Mishra
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Lele Aiha Ho Bhaiya Gehu Ke Motariya
Lele Aiha Ho Bhaiya Gehu Ke Motariya2023 · Сингл · Amrita Dixit
Релиз Jode Jode Falwa
Jode Jode Falwa2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Azaan Pada Taani
Azaan Pada Taani2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Roti Hum Na Belab Bhatar
Roti Hum Na Belab Bhatar2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Maugi Milal Gore
Maugi Milal Gore2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Rangwa Na Lik Kariha
Rangwa Na Lik Kariha2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Holi Me Hile Tohar Burj Khalifa
Holi Me Hile Tohar Burj Khalifa2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Naihar Ke Lover Yaad Padata
Naihar Ke Lover Yaad Padata2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Ego Na Tor Chhouri 10 Go Sajan Bhail
Ego Na Tor Chhouri 10 Go Sajan Bhail2023 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Jaa Tu Jaan Sasural Ja
Jaa Tu Jaan Sasural Ja2022 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Chumma Lebe Ke Tarika
Chumma Lebe Ke Tarika2022 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Piyawa Upar Rahela
Piyawa Upar Rahela2022 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Shauchalay Me Balti Dhake Rowtani
Shauchalay Me Balti Dhake Rowtani2022 · Сингл · Shivesh Mishra
Релиз Jawaani Tohar Chaar Din Ke Ha
Jawaani Tohar Chaar Din Ke Ha2022 · Сингл · Shilpi Raj

Похожие артисты

Shivesh Mishra
Артист

Shivesh Mishra

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож