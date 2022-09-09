О нас

Groupe folklorique Canne d'eau

Groupe folklorique Canne d'eau

Альбом  ·  2022

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

#Детская
Groupe folklorique Canne d'eau

Артист

Groupe folklorique Canne d'eau

Релиз Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

#

Название

Альбом

1

Трек Un, deux, trois, nous irons au bois

Un, deux, trois, nous irons au bois

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

1:18

2

Трек Un, deux, trois, nous çava dan' bois

Un, deux, trois, nous çava dan' bois

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

1:33

3

Трек P'tit paille-en-queue

P'tit paille-en-queue

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

3:02

4

Трек Chanson z'oiseaux

Chanson z'oiseaux

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

3:13

5

Трек C'est la Mère Michel

C'est la Mère Michel

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

1:56

6

Трек Çé Momon Missel

Çé Momon Missel

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

2:04

7

Трек Séga Boucané, Cheminée

Séga Boucané, Cheminée

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

2:35

8

Трек Maloya La rosée

Maloya La rosée

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

3:18

9

Трек Fais dodo la Minette

Fais dodo la Minette

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

4:26

10

Трек Baptiste Coco

Baptiste Coco

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

7:18

11

Трек Un, deux, trois, nous irons au bois (Instrumental)

Un, deux, trois, nous irons au bois (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

1:18

12

Трек Un, deux, trois, nous çava dan' bois (Instrumental)

Un, deux, trois, nous çava dan' bois (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

1:33

13

Трек P'tit paille-en-queue (Instrumental)

P'tit paille-en-queue (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

3:02

14

Трек Chanson z'oiseaux (Instrumental)

Chanson z'oiseaux (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

3:13

15

Трек C'est la Mère Michel (Instrumental)

C'est la Mère Michel (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

1:55

16

Трек Çé Momon Missel (Instrumental)

Çé Momon Missel (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

2:04

17

Трек Séga Boucané, Cheminée (Instrumental)

Séga Boucané, Cheminée (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

2:35

18

Трек Maloya La rosée (Instrumental)

Maloya La rosée (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

3:18

19

Трек Fais dodo la Minette (Instrumental)

Fais dodo la Minette (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

4:26

20

Трек Baptiste Coco (Instrumental)

Baptiste Coco (Instrumental)

Groupe folklorique Canne d'eau

Patrimoine Arts et Culture de la Reunion

7:18

Информация о правообладателе: Association Groupe folklorique Canne d'eau under license to CD RUN
