О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Apne Geet Studios
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Real Talk
Real Talk2022 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Gussa Kardi
Gussa Kardi2022 · Альбом · Satt Dhillon
Релиз Pakki Fasal
Pakki Fasal2022 · Альбом · Satt Dhillon
Релиз Tutti Yaari
Tutti Yaari2022 · Альбом · Satt Dhillon
Релиз Elaan
Elaan2020 · Альбом · Kuldeep Rathorr
Релиз Long Route
Long Route2019 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Dil Yaaran De - Single
Dil Yaaran De - Single2018 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Dhai Killo Mitthian
Dhai Killo Mitthian2018 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Pitbull
Pitbull2018 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Gore Rang Di Shine
Gore Rang Di Shine2017 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Chulle Saade Te
Chulle Saade Te2017 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Addiyan Chuk Chuk
Addiyan Chuk Chuk2016 · Сингл · Satt Dhillon
Релиз Aate Wali Bori
Aate Wali Bori2015 · Сингл · Satt Dhillon

Похожие артисты

Satt Dhillon
Артист

Satt Dhillon

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож