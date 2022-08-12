О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

dj ph calvin

dj ph calvin

,

Dj Secreto

,

Mc Romântico

Сингл  ·  2022

Na Paropeba Ela Dá Pros Trafica

Контент 18+

#Со всего мира
dj ph calvin

Артист

dj ph calvin

Релиз Na Paropeba Ela Dá Pros Trafica

#

Название

Альбом

1

Трек Na Paropeba Ela Dá Pros Trafica

Na Paropeba Ela Dá Pros Trafica

Mc Romântico

,

dj ph calvin

,

Dj Secreto

Na Paropeba Ela Dá Pros Trafica

2:23

Информация о правообладателе: BDK MUSIC LTDA
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Loucos por Grau X Dar Grau Corta Giro
Loucos por Grau X Dar Grau Corta Giro2025 · Сингл · dj ph calvin
Релиз Marrenta e Ainda Muito Ciumenta
Marrenta e Ainda Muito Ciumenta2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Braba na Cama Braba na Porrada
Braba na Cama Braba na Porrada2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Quer Tadala? Pode Tomar
Quer Tadala? Pode Tomar2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Se Não For pra Caralho, Não Precisa Ser Porra Nenhuma
Se Não For pra Caralho, Não Precisa Ser Porra Nenhuma2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Cuidado X Mina Recalcada
Cuidado X Mina Recalcada2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Sem Depender de Ninguém
Sem Depender de Ninguém2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Bloco das Malandras
Bloco das Malandras2025 · Сингл · Mc Romântico
Релиз Eu Não Sou Cabaré pra Poder Agradar Kenga
Eu Não Sou Cabaré pra Poder Agradar Kenga2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз To Dando Conselho pra Minha Amiga
To Dando Conselho pra Minha Amiga2025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Se Tu É 7 Eu Sou 14
Se Tu É 7 Eu Sou 142025 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Namora Se Afasta Termina e Volta
Namora Se Afasta Termina e Volta2024 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз Oi Só Volto a Namorar Depois do Carnaval
Oi Só Volto a Namorar Depois do Carnaval2024 · Сингл · AGATHA TAVARES
Релиз É Só Mulher Treinada X Furduncinho da Mulherada
É Só Mulher Treinada X Furduncinho da Mulherada2024 · Сингл · AGATHA TAVARES

Похожие артисты

dj ph calvin
Артист

dj ph calvin

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож