О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Bise yadav

Bise yadav

Сингл  ·  2018

Turturiya Ke Kali

#Со всего мира
Bise yadav

Артист

Bise yadav

Релиз Turturiya Ke Kali

#

Название

Альбом

1

Трек Turturiya Ke Kali

Turturiya Ke Kali

Bise yadav

Turturiya Ke Kali

8:22

Информация о правообладателе: NATRAJ MUSIC MAHASAMUND
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Jay Ho Sonai Rupai
Jay Ho Sonai Rupai2021 · Альбом · Bise yadav
Релиз Mor Mayaru
Mor Mayaru2020 · Альбом · Bise yadav
Релиз Dai Gauri Ke Dulara
Dai Gauri Ke Dulara2019 · Альбом · Bise yadav
Релиз Vinti He Dai Sun Le Gohar
Vinti He Dai Sun Le Gohar2018 · Альбом · Gayatri Mongre
Релиз Dai Kali Kankali O
Dai Kali Kankali O2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Dai Dulaurin O
Dai Dulaurin O2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Mata Bidai
Mata Bidai2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Dai Rikshin
Dai Rikshin2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Turturiya Ke Kali
Turturiya Ke Kali2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Bhai Bahini Ke Pavitra Nata
Bhai Bahini Ke Pavitra Nata2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Khol De Dai Darbar
Khol De Dai Darbar2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Mahaveer Hanuman
Mahaveer Hanuman2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Siyaram Ke Diwana
Siyaram Ke Diwana2018 · Сингл · Bise yadav
Релиз Tai Jhan Ruthbe Dai
Tai Jhan Ruthbe Dai2018 · Альбом · Bise yadav

Похожие артисты

Bise yadav
Артист

Bise yadav

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож