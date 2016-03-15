О нас

Cosculluela

Cosculluela

Альбом  ·  2016

Blanco Perla

Контент 18+

#Латинская
Cosculluela

Артист

Cosculluela

Релиз Blanco Perla

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Cosculluela

Blanco Perla

1:43

2

Трек Legendario (feat. O'Neill)

Legendario (feat. O'Neill)

Cosculluela

,

O'Neill

Blanco Perla

3:36

3

Трек A dónde voy (feat. Daddy Yankee)

A dónde voy (feat. Daddy Yankee)

Cosculluela

,

Daddy Yankee

Blanco Perla

4:09

4

Трек Manicomio

Manicomio

Cosculluela

Blanco Perla

3:48

5

Трек Brujería (feat. Lui-G 21 & Ñejo)

Brujería (feat. Lui-G 21 & Ñejo)

Cosculluela

,

Lui-G 21+

,

Nejo

Blanco Perla

4:07

6

Трек Romantik boom

Romantik boom

Cosculluela

Blanco Perla

3:03

7

Трек Si me dices que sí (feat. Nicky Jam)

Si me dices que sí (feat. Nicky Jam)

Cosculluela

,

Nicky Jam

Blanco Perla

4:37

8

Трек Conciencia - Kendo

Conciencia - Kendo

Cosculluela

Blanco Perla

1:30

9

Трек No la cruces (feat. Tempo & Farruko)

No la cruces (feat. Tempo & Farruko)

Cosculluela

,

Farruko

,

Tempo

Blanco Perla

4:30

10

Трек Hola beba

Hola beba

Cosculluela

Blanco Perla

4:38

11

Трек La boda (feat. O'Neill & Kendo)

La boda (feat. O'Neill & Kendo)

Cosculluela

,

Kendo

,

O'Neill

Blanco Perla

5:52

12

Трек Cuchi cuchi

Cuchi cuchi

Cosculluela

Blanco Perla

3:29

13

Трек Triste recuerdo (feat. Árcangel & De La Ghetto)

Triste recuerdo (feat. Árcangel & De La Ghetto)

Cosculluela

,

Arc Angel

,

De La Ghetto

Blanco Perla

4:30

14

Трек Black Ops

Black Ops

Cosculluela

Blanco Perla

4:19

15

Трек Me tienen odio

Me tienen odio

Cosculluela

Blanco Perla

2:46

Информация о правообладателе: Rottweilas, Inc.
