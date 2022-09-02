О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nisha Dubey

Nisha Dubey

Сингл  ·  2022

Piyawa Se Jyada Khala

#Со всего мира
Nisha Dubey

Артист

Nisha Dubey

Релиз Piyawa Se Jyada Khala

#

Название

Альбом

1

Трек Piyawa Se Jyada Khala

Piyawa Se Jyada Khala

Nisha Dubey

Piyawa Se Jyada Khala

4:09

Информация о правообладателе: Nisha Dubey Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sakhi Aai Gailey Mast Mahinava
Sakhi Aai Gailey Mast Mahinava2025 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Naraj Bani Jija Ji
Naraj Bani Jija Ji2024 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Kawan Fulwa
Kawan Fulwa2024 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Ohi Re Jagahiya Dukhata
Ohi Re Jagahiya Dukhata2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Zindagi Parai Hai
Zindagi Parai Hai2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз WhatsApp Ke Message
WhatsApp Ke Message2023 · Сингл · Rohit Varma
Релиз Marale Bani Char Belana
Marale Bani Char Belana2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Pahila Raat Uthal Darad Kamar Tutal Re
Pahila Raat Uthal Darad Kamar Tutal Re2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Jija Sali Ke Rang
Jija Sali Ke Rang2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Ae Janu Rangawa Dala
Ae Janu Rangawa Dala2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Dhodi P Bika Jaiba
Dhodi P Bika Jaiba2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Chatknwa Rajaji
Chatknwa Rajaji2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Daradiya Pore Por Diya Hai
Daradiya Pore Por Diya Hai2023 · Сингл · Nisha Dubey
Релиз Piche Piche Aawe Sakhiya Fhalanwa
Piche Piche Aawe Sakhiya Fhalanwa2023 · Сингл · Nisha Dubey

Похожие артисты

Nisha Dubey
Артист

Nisha Dubey

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож