Oueld Melal

Oueld Melal

,

Cheikh Oueld Ghaouti

Альбом  ·  2015

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

#Со всего мира
Oueld Melal

Артист

Oueld Melal

Релиз Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

#

Название

Альбом

1

Трек mizane ou aklla

mizane ou aklla

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

4:25

2

Трек maak noghda maak nbate

maak noghda maak nbate

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

4:07

3

Трек galb galb malka lich wahda

galb galb malka lich wahda

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

3:49

4

Трек bahloul kifi bahloul

bahloul kifi bahloul

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

3:45

5

Трек hsabtouni mkouli

hsabtouni mkouli

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

2:21

6

Трек hey heya ayat moutour

hey heya ayat moutour

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

2:47

7

Трек liyeh ha liyeh

liyeh ha liyeh

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

6:15

8

Трек ana zhou dani

ana zhou dani

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

3:29

9

Трек ghadi naamar

ghadi naamar

Cheikh Oueld Ghaouti

,

Oueld Melal

Cheikh Oueld Ghaouti et le maestro Oueld Melal, vol. 5

4:45

Информация о правообладателе: Edition Ahlem
