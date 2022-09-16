Альбом · 2022
Cantando os Evangelhos - Tempo Comum C, Vol.4
1
Senhor, aumenta a nossa fé! - Lc 17, 5-10 (27º Domingo do Tempo Comum - Ano C, Playback)
2:18
2
Dez leprosos: Fé em ação de graças - Lc 17, 11-19 (28º Domingo do Tempo Comum - Ano C, Playback)
3:21
3
A oração, clamor de nossa pobreza - Lc 18, 1-8 (29º Domingo do Tempo Comum - Ano C, Playback)
3:32
4
3:03
5
3:35
6
3:24
7
3:48
