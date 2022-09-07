О нас

grupo agua viva luz

grupo agua viva luz

Альбом  ·  2022

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

#Латинская
grupo agua viva luz

Артист

grupo agua viva luz

Релиз Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек Canto de Comunión

Canto de Comunión

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

5:19

2

Трек Señor Sol

Señor Sol

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

2:53

3

Трек Tren

Tren

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

2:55

4

Трек Venimos Hoy a Tu Hogar

Venimos Hoy a Tu Hogar

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

3:02

5

Трек Tengo un Amigo

Tengo un Amigo

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

3:26

6

Трек Cursillos de Cristiandad

Cursillos de Cristiandad

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

3:08

7

Трек Enamorados de Jesús

Enamorados de Jesús

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

2:52

8

Трек Este Día, Nos Vamos a Pasar

Este Día, Nos Vamos a Pasar

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

4:53

9

Трек Este Gozo Nos Vamos a Pasar

Este Gozo Nos Vamos a Pasar

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

2:42

10

Трек Mi Mano Está Llena

Mi Mano Está Llena

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

5:03

11

Трек Nadie Te Ama Como Yo

Nadie Te Ama Como Yo

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

4:49

12

Трек Ofertorio

Ofertorio

grupo agua viva luz

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

3:02

13

Трек Santo

Santo

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

1:50

14

Трек La Montaña

La Montaña

grupo agua viva luz

,

Grupo Nueva Vida

,

Julio Miguel

Alabanzas a Nuestro Dios, Vol. 4

2:08

Информация о правообладателе: Fe católica Records
