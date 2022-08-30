О нас

Информация о правообладателе: GS O Rei do Beat
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tralha Malvadão
Tralha Malvadão2023 · Сингл · DJ Oversound
Релиз Bandido Tatuado
Bandido Tatuado2022 · Сингл · MC Dtroz Original
Релиз Foguenta
Foguenta2022 · Альбом · MC Dtroz Original
Релиз Senta Pros Cria
Senta Pros Cria2021 · Альбом · GS O Rei do Beat
Релиз Abusadamente
Abusadamente2021 · Альбом · GS O Rei do Beat
Релиз Botada Violenta
Botada Violenta2020 · Альбом · GS O Rei do Beat
Релиз Novinha Tarada
Novinha Tarada2020 · Альбом · Mc GW

MC Dtroz Original
MC Dtroz Original

