Dawlat Qarabaghi

Dawlat Qarabaghi

Альбом  ·  2022

Lawangeena Janana

#Со всего мира
Dawlat Qarabaghi

Артист

Dawlat Qarabaghi

Релиз Lawangeena Janana

#

Название

Альбом

1

Трек Chinar De Wana Chinar

Chinar De Wana Chinar

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

5:50

2

Трек Da Malangno Sara Khush Yam Tapay

Da Malangno Sara Khush Yam Tapay

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

14:52

3

Трек Kala De Gham Rabadi Zait Se Wa laile Chandar Landi Bandi Ma Kawa

Kala De Gham Rabadi Zait Se Wa laile Chandar Landi Bandi Ma Kawa

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

11:47

4

Трек Karachi Gali Gali Saba Darzam Kakari Gharhi Tapay

Karachi Gali Gali Saba Darzam Kakari Gharhi Tapay

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

15:49

5

Трек Mayan Dy Krama Khola De Rana Ka Kakari Gharhi Tapay

Mayan Dy Krama Khola De Rana Ka Kakari Gharhi Tapay

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

14:17

6

Трек Nawaki Bal Kali Ta Warhina

Nawaki Bal Kali Ta Warhina

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

16:52

7

Трек Shaisti Jiney Waba Kum Kakari Gharhi Tapay

Shaisti Jiney Waba Kum Kakari Gharhi Tapay

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

14:36

8

Трек Shin Khala Ra Shakara Ka

Shin Khala Ra Shakara Ka

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

9:19

9

Трек Ta Rana Bal Watan Ta Za Zargi Me Waran Da

Ta Rana Bal Watan Ta Za Zargi Me Waran Da

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

10:48

10

Трек Wa Jananan Be la ta Jawandon Garanda

Wa Jananan Be la ta Jawandon Garanda

Dawlat Qarabaghi

Lawangeena Janana

10:47

Информация о правообладателе: SK Studio Music
