Power From Hell

Power From Hell

Альбом  ·  2011

Lust and Violence

Контент 18+

#Метал
Power From Hell

Артист

Power From Hell

Релиз Lust and Violence

#

Название

Альбом

1

Трек Black Angel

Black Angel

Power From Hell

Lust and Violence

4:52

2

Трек The Old Masters

The Old Masters

Power From Hell

Lust and Violence

3:56

3

Трек 29 Fuck

29 Fuck

Power From Hell

Lust and Violence

2:38

4

Трек Disturbing the Priest

Disturbing the Priest

Power From Hell

Lust and Violence

2:53

5

Трек Confessions of Whore

Confessions of Whore

Power From Hell

Lust and Violence

3:15

6

Трек Satan's Bride

Satan's Bride

Power From Hell

Lust and Violence

2:54

7

Трек Headbanger...The Ripper

Headbanger...The Ripper

Power From Hell

Lust and Violence

2:58

8

Трек Lust in My Soul

Lust in My Soul

Power From Hell

Lust and Violence

3:51

9

Трек The True Metal

The True Metal

Power From Hell

Lust and Violence

2:22

10

Трек The Metal Is Sick but Never Dies

The Metal Is Sick but Never Dies

Power From Hell

Lust and Violence

4:02

11

Трек Ser Diabolico

Ser Diabolico

Power From Hell

Lust and Violence

2:52

12

Трек Slut

Slut

Power From Hell

Lust and Violence

2:31

13

Трек Me and the Devils Blues

Me and the Devils Blues

Power From Hell

Lust and Violence

4:01

14

Трек Fornication Above the Stars (Bonus Track)

Fornication Above the Stars (Bonus Track)

Power From Hell

Lust and Violence

2:53

Информация о правообладателе: Power From Hell
