Gaze

Gaze

,

Cris Uzi

Альбом  ·  2022

No Me Vuelvo a Enamorar

Контент 18+

#Хип-хоп
Gaze

Артист

Gaze

Релиз No Me Vuelvo a Enamorar

#

Название

Альбом

1

Трек Fck Luv

Fck Luv

Cris Uzi

,

Gaze

,

carter reachh

No Me Vuelvo a Enamorar

2:54

2

Трек Cuando Dan las 12

Cuando Dan las 12

Cris Uzi

,

Gaze

No Me Vuelvo a Enamorar

2:18

3

Трек Quedate<3

Quedate<3

Cris Uzi

,

Gaze

,

DOCROZ

No Me Vuelvo a Enamorar

3:01

4

Трек Type Prada

Type Prada

Cris Uzi

,

Gaze

No Me Vuelvo a Enamorar

3:25

5

Трек Búho

Búho

Cris Uzi

,

Gaze

,

Luib 09

No Me Vuelvo a Enamorar

3:20

6

Трек Silent Hill

Silent Hill

Cris Uzi

,

Gaze

No Me Vuelvo a Enamorar

3:34

7

Трек 200

200

Cris Uzi

,

Gaze

,

Wong88

No Me Vuelvo a Enamorar

2:36

8

Трек Oklahoma Love City

Oklahoma Love City

Cris Uzi

,

Gaze

No Me Vuelvo a Enamorar

3:03

9

Трек Sexo Drogas y Alcohol

Sexo Drogas y Alcohol

Cris Uzi

,

Gaze

,

AR1

,

Casa Calle

No Me Vuelvo a Enamorar

3:30

10

Трек Bellakita

Bellakita

Cris Uzi

,

Gaze

No Me Vuelvo a Enamorar

3:06

11

Трек Mi Mina Favorita </3

Mi Mina Favorita </3

Cris Uzi

,

Gaze

No Me Vuelvo a Enamorar

2:21

12

Трек Backpack

Backpack

Cris Uzi

,

Gaze

,

Andreus OTB

No Me Vuelvo a Enamorar

2:33

Информация о правообладателе: Cris Uzi
Волна по релизу

