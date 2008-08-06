О нас

Black Style

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Альбом  ·  2008

Black Style: Solta o Tamborzão

Контент 18+

#Со всего мира
Black Style

Артист

Black Style

Релиз Black Style: Solta o Tamborzão

#

Название

Альбом

1

Трек Abertura (Ao Vivo)

Abertura (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

1:07

2

Трек Vaza Canhão (Ao Vivo)

Vaza Canhão (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

5:25

3

Трек Nesse Beat (Ao Vivo)

Nesse Beat (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

2:49

4

Трек Vai Empurrando (Ao Vivo)

Vai Empurrando (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

3:12

5

Трек Tabaco (Ao Vivo)

Tabaco (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

3:53

6

Трек Viola | Pancadinha | Quebra Tudo Aê | Empurrão (Ao Vivo)

Viola | Pancadinha | Quebra Tudo Aê | Empurrão (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

6:47

7

Трек Piriguetona (Ao Vivo)

Piriguetona (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

5:32

8

Трек Rala a Tcheca no Chão (Ao Vivo)

Rala a Tcheca no Chão (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

4:56

9

Трек Toda Boa | Pipoca | Maria Barraqueira | na Moral | Corno (Ao Vivo)

Toda Boa | Pipoca | Maria Barraqueira | na Moral | Corno (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

7:42

10

Трек Fuca na Cuthuka (Ao Vivo)

Fuca na Cuthuka (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

4:41

11

Трек Yasmin (Ao Vivo)

Yasmin (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

2:57

12

Трек Beijo de Língua (Ao Vivo)

Beijo de Língua (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

4:38

13

Трек Mexe o Popozão (Ao Vivo)

Mexe o Popozão (Ao Vivo)

Black Style

,

Swingueira das Antigas

Black Style: Solta o Tamborzão

3:25

Информация о правообладателе: Black Style
