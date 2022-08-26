О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Leandrobeatz

Leandrobeatz

,

im Jooj

Сингл  ·  2022

Culpa do Xanax

#Хип-хоп
Leandrobeatz

Артист

Leandrobeatz

Релиз Culpa do Xanax

#

Название

Альбом

1

Трек Culpa do Xanax

Culpa do Xanax

im Jooj

,

Leandrobeatz

Culpa do Xanax

3:15

Информация о правообладателе: im.JooJ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gol de Letra
Gol de Letra2025 · Сингл · Oshi
Релиз Garrafa da Baleia Rosa
Garrafa da Baleia Rosa2025 · Сингл · Mc Guizin SP
Релиз Vida
Vida2025 · Сингл · Guto
Релиз Tapa na Bebê Grandona
Tapa na Bebê Grandona2025 · Сингл · Neguin
Релиз Amantético
Amantético2025 · Сингл · KL
Релиз Passadão
Passadão2025 · Сингл · Mc Guizin SP
Релиз Jogadão
Jogadão2024 · Сингл · Mc Guizin SP
Релиз Diz pra Mim
Diz pra Mim2024 · Сингл · Vittinho
Релиз Uma Milha Jogada
Uma Milha Jogada2024 · Сингл · Mc Guizin SP
Релиз Made In Rua
Made In Rua2024 · Сингл · Leandrobeatz
Релиз Capital Paulista
Capital Paulista2024 · Сингл · GVBE
Релиз Então Me Diz
Então Me Diz2024 · Сингл · Theze
Релиз Mesma História
Mesma História2024 · Сингл · Leandrobeatz
Релиз Fumaça Doce
Fumaça Doce2024 · Сингл · Mc Guizin SP

Похожие артисты

Leandrobeatz
Артист

Leandrobeatz

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож