Elvitcho

Elvitcho

Сингл  ·  2022

Bang Bang

Контент 18+

#Регги
Elvitcho

Артист

Elvitcho

Релиз Bang Bang

#

Название

Альбом

1

Трек Que Paso

Que Paso

Elvitcho

Bang Bang

2:30

2

Трек Figures

Figures

Elvitcho

Bang Bang

2:53

3

Трек Rich Fast

Rich Fast

Elvitcho

Bang Bang

2:37

4

Трек Lyad

Lyad

Elvitcho

Bang Bang

2:48

5

Трек Black Beast

Black Beast

Elvitcho

Bang Bang

2:34

Информация о правообладателе: Quantanium Records
