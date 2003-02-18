О нас

Swingueira das Antigas

Swingueira das Antigas

,

Saiddy Bamba

Альбом  ·  2003

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

#Со всего мира
Swingueira das Antigas

Артист

Swingueira das Antigas

Релиз Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

#

Название

Альбом

1

Трек Chamada (Ao Vivo)

Chamada (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

0:24

2

Трек Porrada É Dura [Molinho] (Ao Vivo)

Porrada É Dura [Molinho] (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

3:14

3

Трек Viola Assanhada (Ao Vivo)

Viola Assanhada (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

4:33

4

Трек Pra Fugir Com Você (Ao Vivo)

Pra Fugir Com Você (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

2:14

5

Трек Cavalo Doido (Ao Vivo)

Cavalo Doido (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

2:34

6

Трек Fiel a Putaria (Ao Vivo)

Fiel a Putaria (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

1:42

7

Трек Ligadinho em Você (Ao Vivo)

Ligadinho em Você (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

2:28

8

Трек A Casa Vai Cair (Ao Vivo)

A Casa Vai Cair (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

2:51

9

Трек Girandinha (Ao Vivo)

Girandinha (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

0:21

10

Трек Barabatum (Ao Vivo)

Barabatum (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

1:23

11

Трек Sambe Aí (Ao Vivo)

Sambe Aí (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

3:32

12

Трек Putão (Ao Vivo)

Putão (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

5:51

13

Трек Tapinha [Intro] (Ao Vivo)

Tapinha [Intro] (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

1:18

14

Трек Tapinha (Ao Vivo)

Tapinha (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

4:05

15

Трек Carandirú (Ao Vivo)

Carandirú (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

4:09

16

Трек Olha o Pam (Ao Vivo)

Olha o Pam (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

2:00

17

Трек João (Ao Vivo)

João (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

3:40

18

Трек Tá Rolando o Clima [Balancê] (Ao Vivo)

Tá Rolando o Clima [Balancê] (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

3:33

19

Трек Samba de Roda / Rebolado Dela (Ao Vivo)

Samba de Roda / Rebolado Dela (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

3:47

20

Трек Tô de Olho / Bole Bole / Samba de Roda (Ao Vivo)

Tô de Olho / Bole Bole / Samba de Roda (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

3:52

21

Трек Se Bulindo (Ao Vivo)

Se Bulindo (Ao Vivo)

Saiddy Bamba

,

Swingueira das Antigas

Saiddy Bamba - Ao Vivo em Itaparica 2003

2:27

Информация о правообладателе: Saiddy Bamba | Saiddy Produções e Eventos
