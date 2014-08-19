О нас

Chino

Chino

,

Big Los

Альбом  ·  2014

Plata o Plomo

#Рэп
Chino

Артист

Chino

Релиз Plata o Plomo

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Big Los

,

Chino

Plata o Plomo

0:58

2

Трек Plata o Plomo

Plata o Plomo

Big Los

,

Chino

Plata o Plomo

1:17

3

Трек 28 Onezone

28 Onezone

Big Los

,

Chino

,

Joker G

,

Blue

Plata o Plomo

3:31

4

Трек Hit Da Loteria

Hit Da Loteria

Big Los

,

Chino

,

Ice

Plata o Plomo

2:56

5

Трек Mi Mari

Mi Mari

Big Los

,

Chino

,

Thug Music

Plata o Plomo

5:10

6

Трек I Know You See Me

I Know You See Me

Big Los

,

Chino

,

Nino

,

Don Charlie D

Plata o Plomo

4:37

7

Трек Mero Mero

Mero Mero

Big Los

,

Chino

,

Juan Gotti

,

Don Charlie D

Plata o Plomo

3:30

8

Трек Si Me Muero

Si Me Muero

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

Plata o Plomo

4:58

9

Трек Oye

Oye

Big Los

,

Chino

,

No No Loco

,

Lalo Moneda De Oro

,

David Rolas

,

Don Charlie D

Plata o Plomo

5:14

10

Трек Quiero Pom Pom

Quiero Pom Pom

Big Los

,

Chino

Plata o Plomo

2:59

11

Трек Skit

Skit

Big Los

,

Chino

Plata o Plomo

0:58

12

Трек Keep On Pushing

Keep On Pushing

Big Los

,

Chino

,

Beni Blanco

Plata o Plomo

4:02

13

Трек Money

Money

Big Los

,

Chino

Plata o Plomo

4:15

14

Трек Matamoros a Nuevo Leon

Matamoros a Nuevo Leon

Big Los

,

Chino

Plata o Plomo

5:23

15

Трек Tx 2 Fla

Tx 2 Fla

Big Los

,

Chino

Plata o Plomo

3:54

Информация о правообладателе: Mercado Negro LLC
