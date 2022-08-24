О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC Ligerim

MC Ligerim

,

Deejhay HB

Сингл  ·  2022

Silêncio É Ouro

Контент 18+

#Латинская
MC Ligerim

Артист

MC Ligerim

Релиз Silêncio É Ouro

#

Название

Альбом

1

Трек Silêncio É Ouro

Silêncio É Ouro

MC Ligerim

,

Deejhay HB

Silêncio É Ouro

2:18

Информация о правообладателе: Melhor do funk
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Festa dos Bigode
Festa dos Bigode2024 · Сингл · MC Ligerim
Релиз Vizinhança do Barulho
Vizinhança do Barulho2024 · Сингл · MC Ligerim
Релиз Miliduque
Miliduque2024 · Сингл · MC Ligerim
Релиз Salseiro
Salseiro2024 · Сингл · MC Ligerim
Релиз Terapia da Noite
Terapia da Noite2024 · Сингл · DJ HB
Релиз Posturadão
Posturadão2024 · Сингл · MC Ligerim
Релиз Quando a Noite Cai
Quando a Noite Cai2024 · Сингл · MC Renanzin
Релиз Mente Articulosa
Mente Articulosa2024 · Сингл · DJ HB
Релиз Malandragem
Malandragem2024 · Сингл · DJ HB
Релиз Degradê
Degradê2024 · Сингл · MC Ligerim
Релиз Plantado na Boca
Plantado na Boca2024 · Сингл · MC Ligerim
Релиз Vou Marcar Com as Vagabundas
Vou Marcar Com as Vagabundas2024 · Сингл · DJ Biel Bolado
Релиз É Nóis Que Embaça
É Nóis Que Embaça2024 · Сингл · Mc Luan SP
Релиз Avisa Lá
Avisa Lá2024 · Сингл · MC Ligerim

Похожие артисты

MC Ligerim
Артист

MC Ligerim

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож