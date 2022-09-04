О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Eliud Ureta

Eliud Ureta

Сингл  ·  2022

Lo Primero

#Хип-хоп
Eliud Ureta

Артист

Eliud Ureta

Релиз Lo Primero

#

Название

Альбом

1

Трек Lo Primero

Lo Primero

Eliud Ureta

Lo Primero

3:27

Информация о правообладателе: Eliud Ureta
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Me Amas Tanto
Me Amas Tanto2025 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Te Quiero Oír (Worship Edition)
Te Quiero Oír (Worship Edition)2024 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Vuelvo a Casa
Vuelvo a Casa2024 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Solo Tu
Solo Tu2024 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Campeón
Campeón2023 · Альбом · Eliud Ureta
Релиз Ayúdame
Ayúdame2023 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Made in MX
Made in MX2023 · Альбом · Eliud Ureta
Релиз Te Quiero Oír (Versión Acústica)
Te Quiero Oír (Versión Acústica)2023 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Nada Me Detiene
Nada Me Detiene2023 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Salir De Aquí
Salir De Aquí2022 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Mira Pal Cielo
Mira Pal Cielo2022 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Dele Pa Fuera (Remix)
Dele Pa Fuera (Remix)2022 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз Escucha Mi Cumbia
Escucha Mi Cumbia2022 · Сингл · Eliud Ureta
Релиз No Me Desvío
No Me Desvío2022 · Альбом · Eliud Ureta

Похожие артисты

Eliud Ureta
Артист

Eliud Ureta

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож