Torrente

Torrente

Альбом  ·  2018

Tocando Para Ti

#Латинская
Torrente

Артист

Torrente

Релиз Tocando Para Ti

#

Название

Альбом

1

Трек ¿Y Qué Le Digo al Corazón? (Live)

¿Y Qué Le Digo al Corazón? (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:50

2

Трек No Me Aferré (Live)

No Me Aferré (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:51

3

Трек Triste Recuerdo (Live)

Triste Recuerdo (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:27

4

Трек Mi Piquito de Oro (Live)

Mi Piquito de Oro (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

2:23

5

Трек Mi Cómplice (Live)

Mi Cómplice (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:26

6

Трек Te Quedaste Sola (Live)

Te Quedaste Sola (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

2:45

7

Трек Vestida de Color de Rosa (Live)

Vestida de Color de Rosa (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

1:37

8

Трек Qué Casualidad (Live)

Qué Casualidad (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

2:20

9

Трек Que Me Lleve el Diablo (Live)

Que Me Lleve el Diablo (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

2:32

10

Трек Magico Amor (Live)

Magico Amor (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:01

11

Трек Popurrí Invasores: Eslabón por Eslabón/ Ni Dada la Quiero/ Playa Sola/ Aguanta Corazón (Live)

Popurrí Invasores: Eslabón por Eslabón/ Ni Dada la Quiero/ Playa Sola/ Aguanta Corazón (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

6:32

12

Трек Todo Se Paga/ El Charal (Live)

Todo Se Paga/ El Charal (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

6:42

13

Трек Renunciación (Live)

Renunciación (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:20

14

Трек Pa´ Que Son Pasiones (Live)

Pa´ Que Son Pasiones (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

4:02

15

Трек La Muñeca (Live)

La Muñeca (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

4:06

16

Трек La Duda (Live)

La Duda (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:16

17

Трек El Espejo (Live)

El Espejo (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:32

18

Трек Concha del Alma (Live)

Concha del Alma (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:16

19

Трек Capullito de Rosa (Live)

Capullito de Rosa (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:50

20

Трек Guadalajara (Live)

Guadalajara (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

4:03

21

Трек Alfredo Ríos Galeana (Live)

Alfredo Ríos Galeana (Live)

Torrente

Tocando Para Ti

3:37

Информация о правообладателе: Torrente Records
