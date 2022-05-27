О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pako Oficial

Pako Oficial

Сингл  ·  2022

Cuerpos Fríos

Контент 18+

#Рэп
Pako Oficial

Артист

Pako Oficial

Релиз Cuerpos Fríos

#

Название

Альбом

1

Трек Cuerpos Fríos

Cuerpos Fríos

Pako Oficial

Cuerpos Fríos

3:13

Информация о правообладателе: LSD Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Querias Fronteo$?
Querias Fronteo$?2024 · Сингл · Pako Oficial
Релиз Te Gusta Jalar Pero Dices Q No
Te Gusta Jalar Pero Dices Q No2024 · Сингл · Pako Oficial
Релиз Glamour
Glamour2024 · Сингл · Pako Oficial
Релиз Todo Dolor Se Duplica en Amor
Todo Dolor Se Duplica en Amor2024 · Сингл · Pako Oficial
Релиз Flotando
Flotando2022 · Сингл · Nando Gomez
Релиз Aun No
Aun No2022 · Сингл · Pako Oficial
Релиз Pupilas
Pupilas2022 · Сингл · Pako Oficial
Релиз Cuerpos Fríos
Cuerpos Fríos2022 · Сингл · Pako Oficial

Похожие артисты

Pako Oficial
Артист

Pako Oficial

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож