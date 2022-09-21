О нас

Альбом  ·  2022

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

#Латинская
Артист

Релиз La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

#

Название

Альбом

1

Трек Silueta - Ayer Te Vi

Silueta - Ayer Te Vi

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:35

2

Трек Ruego - Fuente de Amor

Ruego - Fuente de Amor

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:31

3

Трек Su Recuerdo - El Viaje

Su Recuerdo - El Viaje

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:48

4

Трек Amor - Adios a Rio de Janeiro

Amor - Adios a Rio de Janeiro

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:35

5

Трек Canción de Su Ausencia

Canción de Su Ausencia

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

3:55

6

Трек Canción Intima

Canción Intima

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

3:47

7

Трек Flores para Mi Madre

Flores para Mi Madre

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:24

8

Трек La Unión - Adoración

La Unión - Adoración

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:57

9

Трек In Memorian

In Memorian

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:01

10

Трек Te Estoy Queriendo Amor

Te Estoy Queriendo Amor

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:19

11

Трек Canción de Tu Alegria

Canción de Tu Alegria

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:03

12

Трек Despedida a España

Despedida a España

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

4:04

13

Трек A Rufino Dúque Naranjo

A Rufino Dúque Naranjo

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

3:52

14

Трек Carta a Porfirio

Carta a Porfirio

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

7:39

15

Трек El Holocausto de Armero

El Holocausto de Armero

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

1:02

16

Трек Soledad de la Patria

Soledad de la Patria

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

4:07

17

Трек Jorge Robledo Ortiz - Respuesta a Jorge Robledo Ortiz

Jorge Robledo Ortiz - Respuesta a Jorge Robledo Ortiz

Rodrigo Correa Palacio

La Poesia Inmortal de Jaime Tobón Villegas en la Voz De Rodrigo Correa Palacio

7:59

Информация о правообладателе: Colombia Digital
Волна по релизу


