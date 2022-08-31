О нас

Vensti

Vensti

Альбом  ·  2022

Eding

Контент 18+

#Хип-хоп
Vensti

Артист

Vensti

Релиз Eding

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Vensti

Eding

1:25

2

Трек Loin

Loin

Vensti

Eding

3:03

3

Трек Ganté

Ganté

Vensti

Eding

3:12

4

Трек Histoire de Love

Histoire de Love

Vensti

Eding

2:39

5

Трек Doute

Doute

Vensti

Eding

2:49

6

Трек Suis Moi

Suis Moi

Vensti

Eding

2:53

7

Трек Eding

Eding

Vensti

Eding

2:24

8

Трек Distant

Distant

Vensti

Eding

2:34

Информация о правообладателе: Millésime18Records
Волна по релизу
