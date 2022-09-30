О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nóvi

Nóvi

Сингл  ·  2022

Fim

#Хип-хоп
Nóvi

Артист

Nóvi

Релиз Fim

#

Название

Альбом

1

Трек Fim

Fim

Nóvi

Fim

3:15

Информация о правообладателе: originalnovi
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 7 ao 9
7 ao 92022 · Сингл · Nóvi
Релиз Fim
Fim2022 · Сингл · Nóvi
Релиз Fragmentos
Fragmentos2022 · Сингл · Nóvi
Релиз Mantenha a fé
Mantenha a fé2021 · Сингл · Nóvi
Релиз Sobre Eu E você
Sobre Eu E você2021 · Сингл · Nóvi
Релиз Lá Fora
Lá Fora2021 · Сингл · Nóvi
Релиз Mary Jane
Mary Jane2020 · Сингл · Nóvi
Релиз Dinheiro, Droga E Mulher
Dinheiro, Droga E Mulher2020 · Сингл · Nóvi
Релиз Desabafo
Desabafo2020 · Сингл · Nóvi
Релиз Sina
Sina2020 · Сингл · Nóvi
Релиз Conflitos Internos
Conflitos Internos2019 · Сингл · Nóvi
Релиз Sua Falta
Sua Falta2019 · Сингл · Nóvi

Похожие артисты

Nóvi
Артист

Nóvi

Ярче
Артист

Ярче

7SAM
Артист

7SAM

Ice Guap
Артист

Ice Guap

sextellion
Артист

sextellion

angerinside
Артист

angerinside

6363
Артист

6363

Ilojy
Артист

Ilojy

Erik de Torres
Артист

Erik de Torres

Protozua
Артист

Protozua

Crf
Артист

Crf

mischiech
Артист

mischiech

Yung Wilz
Артист

Yung Wilz