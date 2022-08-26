О нас

Grupo DH

Grupo DH

Альбом  ·  2022

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

#Латинская
Grupo DH

Артист

Grupo DH

Релиз Seguimos Avanzando Con la Dinastia

#

Название

Альбом

1

Трек Mi Vida en un Reloj

Mi Vida en un Reloj

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:42

2

Трек Cuernos de Toro

Cuernos de Toro

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:44

3

Трек Como la Sombra de Mi Apa

Como la Sombra de Mi Apa

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

3:32

4

Трек El Relato de Mi Fe

El Relato de Mi Fe

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:33

5

Трек La Chapizza

La Chapizza

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:20

6

Трек El Agua Clara

El Agua Clara

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:33

7

Трек Ni Falta Que Hace

Ni Falta Que Hace

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

3:13

8

Трек Las Caravanas del Macho Prieto

Las Caravanas del Macho Prieto

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:55

9

Трек Grabando Me la Paso "El Mundaca"

Grabando Me la Paso "El Mundaca"

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:21

10

Трек Lo Dejaria Todo

Lo Dejaria Todo

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

3:46

11

Трек El Camionero

El Camionero

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

3:31

12

Трек El Chicken

El Chicken

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:27

13

Трек Y Si Vas a Enamorarte

Y Si Vas a Enamorarte

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

2:30

14

Трек Viva el Amor

Viva el Amor

Grupo DH

Seguimos Avanzando Con la Dinastia

3:11

Информация о правообладателе: Palm Records Music
