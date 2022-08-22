О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lins

Lins

Сингл  ·  2022

Lins

#Поп
Lins

Артист

Lins

Релиз Lins

#

Название

Альбом

1

Трек Sabe Bem

Sabe Bem

Lins

Lins

2:10

2

Трек 3 da Manhã

3 da Manhã

Lins

Lins

3:10

3

Трек Bobeira

Bobeira

Lins

Lins

3:26

4

Трек Volta

Volta

Lins

Lins

2:37

5

Трек Nós

Nós

Lins

Lins

3:26

6

Трек Sonhador

Sonhador

Lins

Lins

3:01

Информация о правообладателе: Theus Lins
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз last kiss
last kiss2025 · Сингл · Lins
Релиз Quando Ela Veio
Quando Ela Veio2025 · Сингл · Darllan David
Релиз BRATAN
BRATAN2025 · Сингл · Lins
Релиз ДАЙ РЭСТ
ДАЙ РЭСТ2025 · Сингл · Lins
Релиз Pretinha Marrenta
Pretinha Marrenta2025 · Сингл · kisha zo
Релиз NAHHH
NAHHH2025 · Сингл · Lins
Релиз NotParis
NotParis2025 · Сингл · Lins
Релиз bojemoi
bojemoi2025 · Сингл · Lins
Релиз Без шансов
Без шансов2025 · Сингл · Lins
Релиз Cetim Preto
Cetim Preto2023 · Сингл · Lins
Релиз Paris
Paris2022 · Сингл · Lins
Релиз Lins
Lins2022 · Сингл · Lins
Релиз Bobeira
Bobeira2022 · Сингл · Lins

Похожие артисты

Lins
Артист

Lins

РИЧ
Артист

РИЧ

КЕТСАЛЬ
Артист

КЕТСАЛЬ

БРОСКО
Артист

БРОСКО

Кубинец
Артист

Кубинец

Музыкант
Артист

Музыкант

ROMAN 7.62
Артист

ROMAN 7.62

Позывной Тунгус
Артист

Позывной Тунгус

LPRUV
Артист

LPRUV

KODI-PO
Артист

KODI-PO

Лера
Артист

Лера

ALEKS TIT
Артист

ALEKS TIT

Anna Zanger
Артист

Anna Zanger