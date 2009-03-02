О нас

Ministério Somos Igreja

Ministério Somos Igreja

Альбом  ·  2009

Somos Igreja 2

#Латинская
Ministério Somos Igreja

Артист

Ministério Somos Igreja

Релиз Somos Igreja 2

#

Название

Альбом

1

Трек De Madrugada

De Madrugada

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

4:47

2

Трек Deus É por Nós

Deus É por Nós

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

2:45

3

Трек Eu Correrei pra Ti

Eu Correrei pra Ti

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:53

4

Трек Há uma Nova Estação

Há uma Nova Estação

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:24

5

Трек Leva-Me de Volta

Leva-Me de Volta

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:30

6

Трек Abapai

Abapai

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:32

7

Трек O Tempo de Deus Chegou

O Tempo de Deus Chegou

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:31

8

Трек Quero Dizer Que Te Amo

Quero Dizer Que Te Amo

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:24

9

Трек Santidade

Santidade

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:31

10

Трек Tocado por Tua Graça

Tocado por Tua Graça

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

3:53

11

Трек Vou Te Conhecer

Vou Te Conhecer

Ministério Somos Igreja

Somos Igreja 2

2:44

Информация о правообладателе: Somos Igreja
