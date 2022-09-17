О нас

70s Greatest Hits

70s Greatest Hits

,

The 60's Hippie Band

,

The Fabulous 50s

Альбом  ·  2022

50S, 60S & 70S Hits Playlist

#Поп

3 лайка

70s Greatest Hits

Артист

70s Greatest Hits

Релиз 50S, 60S & 70S Hits Playlist

#

Название

Альбом

1

Трек Cecilia

Cecilia

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:26

2

Трек You've Got a Friend

You've Got a Friend

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Hits Playlist

4:26

3

Трек War

War

Detroit Soul Sensation

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:34

4

Трек Chapel of Love

Chapel of Love

The Memphis Wheels

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:28

5

Трек Clair

Clair

Grease Jar

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:01

6

Трек Fm (No Static at All)

Fm (No Static at All)

Main Station

50S, 60S & 70S Hits Playlist

4:53

7

Трек Y.M.C.A.

Y.M.C.A.

Silver Disco Explosion

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:32

8

Трек No Time

No Time

Knightsbridge

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:41

9

Трек Goodbye

Goodbye

The Cashburys

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:21

10

Трек Cara mia

Cara mia

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:30

11

Трек Where Have All the Flowers Gone

Where Have All the Flowers Gone

The Magic Time Travelers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:02

12

Трек Ain't Gonna Hurt Nobody

Ain't Gonna Hurt Nobody

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:06

13

Трек Let Me Try Again (Laisse-Moi Le Temps)

Let Me Try Again (Laisse-Moi Le Temps)

Starlite Singers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:19

14

Трек Solitaire

Solitaire

The Countdown Singers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

4:36

15

Трек Donna

Donna

Graham Blvd

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:46

16

Трек Carmelita

Carmelita

Amarillo Sweethearts

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:04

17

Трек Wand'rin Star

Wand'rin Star

The Nashville Riders

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:19

18

Трек Cafè

Cafè

Down4Pop

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:49

19

Трек U.S. Male

U.S. Male

The Magic Time Travelers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:36

20

Трек Peace in the Valley

Peace in the Valley

The Magic Time Travelers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:57

21

Трек Disco Frog

Disco Frog

Countdown Friends

50S, 60S & 70S Hits Playlist

5:22

22

Трек Kumbaya

Kumbaya

The Greenwich Singers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:10

23

Трек Oh My Papa

Oh My Papa

Starlite Singers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:37

24

Трек Chim Chim Cheree

Chim Chim Cheree

The New Broadway Players

50S, 60S & 70S Hits Playlist

2:01

25

Трек Martin Eden

Martin Eden

Starlite Singers

50S, 60S & 70S Hits Playlist

3:18

Информация о правообладателе: Big Dreams Productions
Волна по релизу
