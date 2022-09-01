О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Lal Asim
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Talli Yar Mi Walwala Wasara Yurha
Talli Yar Mi Walwala Wasara Yurha2023 · Сингл · Rahmat Waqep
Релиз Da Hendustan Lali Ba Rasi
Da Hendustan Lali Ba Rasi2023 · Сингл · Rahmat Waqep
Релиз Bya Da Sala Raza Ghoshta
Bya Da Sala Raza Ghoshta2023 · Сингл · Rahmat Waqep
Релиз Zundi Ba Nazaryt Wi
Zundi Ba Nazaryt Wi2022 · Сингл · Rahmat Waqep
Релиз Garana Ma Kawa Gelay
Garana Ma Kawa Gelay2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Asel Sarhi Kamasal Ki
Asel Sarhi Kamasal Ki2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Rasha Chi Jorha Wako
Rasha Chi Jorha Wako2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Tool Lar Ao Bar Pashtana Ui Di
Tool Lar Ao Bar Pashtana Ui Di2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Afghanan U Afghanan u
Afghanan U Afghanan u2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Raghona Ba Gulan Waki
Raghona Ba Gulan Waki2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Zma Da Yar Tasweer
Zma Da Yar Tasweer2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Fyiki La Mzaki Wawi
Fyiki La Mzaki Wawi2022 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Par Pashtna Khawra Mi Zunid
Par Pashtna Khawra Mi Zunid2021 · Альбом · Rahmat Waqep
Релиз Ashna Da Meni Entha Da
Ashna Da Meni Entha Da2021 · Альбом · Rahmat Waqep

Похожие артисты

Rahmat Waqep
Артист

Rahmat Waqep

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож