Kazim Qasemi

Kazim Qasemi

Альбом  ·  2022

Pa Spina Makh Ke

#Со всего мира
Kazim Qasemi

Артист

Kazim Qasemi

Релиз Pa Spina Makh Ke

#

Название

Альбом

1

Трек Bya Ma Raza

Bya Ma Raza

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

2:32

2

Трек Baran Dai

Baran Dai

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:42

3

Трек Bya Pa Hawa Ke

Bya Pa Hawa Ke

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

6:36

4

Трек Bya Ra Gore

Bya Ra Gore

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

7:52

5

Трек Bya Raze

Bya Raze

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

6:13

6

Трек Da Janan More

Da Janan More

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

6:11

7

Трек Da Muhaly

Da Muhaly

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:07

8

Трек Ghamona De

Ghamona De

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

7:11

9

Трек Godr Ta Za

Godr Ta Za

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:34

10

Трек Khanda Sta

Khanda Sta

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:24

11

Трек Mor De Walara

Mor De Walara

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

6:50

12

Трек Pa Jara Shwa

Pa Jara Shwa

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:03

13

Трек Segreati

Segreati

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:14

14

Трек Sor Shalo

Sor Shalo

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:33

15

Трек Spin Makh Ke

Spin Makh Ke

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

5:08

16

Трек Walara Wy Ta

Walara Wy Ta

Kazim Qasemi

Pa Spina Makh Ke

4:11

Информация о правообладателе: Zako Jan
