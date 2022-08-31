Информация о правообладателе: Zako Jan
Альбом · 2022
Pa Spina Makh Ke
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Laila Dera Khaista Da2024 · Альбом · Kazim Qasemi
Zaram Da Shpa2024 · Сингл · Kazim Qasemi
Grana Makawa Zulmona2024 · Сингл · Kazim Qasemi
Toorpakai Gulalai2024 · Сингл · Kazim Qasemi
Khaista Da Gul Pa Shan2024 · Альбом · Kazim Qasemi
Da Dy Larobar Manzoor2023 · Сингл · Kazim Qasemi
Dil Kye Zakhmi Mera2023 · Сингл · Kazim Qasemi
Zra Me Rasa Ta Ghwari2023 · Сингл · Kazim Qasemi
Sta Didan Ta Biya Razam2022 · Сингл · Kazim Qasemi
Dagha Se Mayan Yam2022 · Сингл · Kazim Qasemi
Pa Spina Makh Ke2022 · Альбом · Kazim Qasemi
Juda Na Sam2022 · Альбом · Kazim Qasemi
Che Margh Rashe2022 · Альбом · Kazim Qasemi
Rangoona Da Ishq2022 · Альбом · Kazim Qasemi