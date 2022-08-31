О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Da Ghro Pa Ilaka Ki
Da Ghro Pa Ilaka Ki2024 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Pa Zrah Ki Nafrat
Pa Zrah Ki Nafrat2024 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Wa Zan Ta Pam Waka Dildara
Wa Zan Ta Pam Waka Dildara2024 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Meena Kho Zor Ghwari
Meena Kho Zor Ghwari2024 · Альбом · Sani Ubaidullah
Релиз Pa Gham Akhta
Pa Gham Akhta2024 · Альбом · Sani Ubaidullah
Релиз Pa Dey Siya Chesman
Pa Dey Siya Chesman2024 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Ashna Me Kabulai De
Ashna Me Kabulai De2023 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Pakhowani Kakari
Pakhowani Kakari2023 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Ka De Khandali Rata Na Wai
Ka De Khandali Rata Na Wai2023 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Par Watan Bandi Jagra Wa
Par Watan Bandi Jagra Wa2023 · Альбом · Sani Ubaidullah
Релиз Ghamaz Sara
Ghamaz Sara2023 · Альбом · Sani Ubaidullah
Релиз Pashtana Sara Ratol Ka
Pashtana Sara Ratol Ka2023 · Альбом · Sani Ubaidullah
Релиз Ala Janan Zma
Ala Janan Zma2023 · Сингл · Sani Ubaidullah
Релиз Soni Shaista Ye
Soni Shaista Ye2023 · Альбом · Sani Ubaidullah

Похожие артисты

Sani Ubaidullah
Артист

Sani Ubaidullah

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож