О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Hajy Oramadow LIFE PRESENTS by Atash Cherkez
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Näzlim
Näzlim2025 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Ah Le Le Nare
Ah Le Le Nare2025 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Sabyr Ýok
Sabyr Ýok2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Gülnara
Gülnara2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Salamym Ýetir
Salamym Ýetir2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Gürjinin Türkmen Halk Aydymy
Gürjinin Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Tylla Saçyn Türkmen Halk Aydymy
Tylla Saçyn Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Haýsydyr Türkmen Halk Aydymy
Haýsydyr Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Seni Söýýan
Seni Söýýan2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Yashlygym
Yashlygym2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Gözlerin Türkmen Halk Aydymy
Gözlerin Türkmen Halk Aydymy2024 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз EÝ Waý
EÝ Waý2023 · Сингл · Azat Oramadow
Релиз Saklasalar
Saklasalar2023 · Сингл · Wepa Jumayew
Релиз Muhammed Resul
Muhammed Resul2023 · Сингл · Azat Oramadow

Похожие альбомы

Релиз Как звери
Как звери2023 · Сингл · SONYA
Релиз LOVE YOUR STORY
LOVE YOUR STORY2023 · Сингл · SONYA
Релиз Летнее Путешествие. Красивая Музыка в Дорогу или в Долгое Путешествие на Машине. Music for the Road and Travel
Летнее Путешествие. Красивая Музыка в Дорогу или в Долгое Путешествие на Машине. Music for the Road and Travel2025 · Альбом · LumiNote
Релиз Erb Dzyune ga
Erb Dzyune ga2024 · Сингл · Gagik Grigoryan
Релиз Kgnas
Kgnas2017 · Сингл · Saro Tovmasyan
Релиз Merci
Merci2021 · Сингл · Yana Hovhannisyan
Релиз Колокола
Колокола2025 · Сингл · Artak Aramyan
Релиз Кто скажет?
Кто скажет?2017 · Сингл · Тимур TIMBIGFAMILY
Релиз Take It Back
Take It Back2004 · Альбом · Bola
Релиз Yerani
Yerani2022 · Сингл · Masis Hunanyan
Релиз Девочка простая
Девочка простая2024 · Сингл · Яна Berd
Релиз Imn Es
Imn Es2022 · Сингл · Edgar Gevorgyan
Релиз Отпусти
Отпусти2018 · Сингл · Севиля Гаспарян

Похожие артисты

Azat Oramadow
Артист

Azat Oramadow

Rahman Hudaýberdiýew
Артист

Rahman Hudaýberdiýew

Resul Geldiyew
Артист

Resul Geldiyew

Batyr muhammedow
Артист

Batyr muhammedow

Taşli Tülegenow
Артист

Taşli Tülegenow

Merdan Nurgylyjow
Артист

Merdan Nurgylyjow

Han Pälwanow
Артист

Han Pälwanow

Ekiz Ekizow
Артист

Ekiz Ekizow

Suhan Orazberdiýew
Артист

Suhan Orazberdiýew

Hajy Ýazmämmedow
Артист

Hajy Ýazmämmedow

Perhat Ataýew
Артист

Perhat Ataýew

DJ Begga
Артист

DJ Begga

Kuwwat Çarygylyýew
Артист

Kuwwat Çarygylyýew