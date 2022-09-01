О нас

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Sari Walar Da
Sari Walar Da2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Pa Bam Walara Ye Zange Ye Wa Laila
Pa Bam Walara Ye Zange Ye Wa Laila2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Rasha Laila
Rasha Laila2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Nema Pakha Nema Zera Zarghona Yam
Nema Pakha Nema Zera Zarghona Yam2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Lalai De Gwalo Menjawar Da
Lalai De Gwalo Menjawar Da2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Tor Pekai De Baad Wai
Tor Pekai De Baad Wai2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз De Wataan Sailona
De Wataan Sailona2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Maa Pa Salu Gwal Wahalai Da
Maa Pa Salu Gwal Wahalai Da2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Tor Pekay De Band
Tor Pekay De Band2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Shna Notona Da Iran Ghwari
Shna Notona Da Iran Ghwari2023 · Альбом · Khan Qarabaghi
Релиз Shinwari Lawangena
Shinwari Lawangena2023 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Paron De Pa Ma Kare Dre Swalona Wa MaMa
Paron De Pa Ma Kare Dre Swalona Wa MaMa2022 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз Khalqi Wahdat Da Pakar
Khalqi Wahdat Da Pakar2022 · Сингл · Khan Qarabaghi
Релиз De Tawse Hazrat Watalai Da Murghan Zari
De Tawse Hazrat Watalai Da Murghan Zari2022 · Сингл · Khan Qarabaghi

