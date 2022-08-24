Информация о правообладателе: Isher TV
Сингл · 2022
Eh Dar Fakiran Da
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Meri Maa2025 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Thanda Burj2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Chhote Lalan Diyan Ghodiyan2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Chhote Chhote laal2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Mera Sikhi Sidak Na Jave2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Nanka De Aagman2023 · Сингл · Kanwar Grewal
Bas Esse Karke Tere Naal Saadi Bandi Nai2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Takdeeran2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
RAMTA JYA JOGI2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Kanshi Vich Fakeer2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Kanshi Shehar vich Ghumde2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
Kadiyan Gareeba Diyan Lohriyan Diwaliyan2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
BOL FAKIRAN DE2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji
PAANI AKHIYAN DA2023 · Сингл · Baba Gulab Singh Ji