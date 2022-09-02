О нас

Информация о правообладателе: Game Time Entertainment
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз HEARTFELT
HEARTFELT2022 · Альбом · Jot Pandori
Релиз Behaviour
Behaviour2022 · Альбом · Jot Pandori
Релиз How Many Times
How Many Times2021 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Wallet
Wallet2018 · Альбом · Jot Pandori
Релиз Baaghipuna In Blood
Baaghipuna In Blood2017 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Poster Sheran De
Poster Sheran De2017 · Сингл · Jot Jassowal
Релиз Jattwadi Soch
Jattwadi Soch2017 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Bapu
Bapu2017 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Khat
Khat2016 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Ikalla Jatt
Ikalla Jatt2016 · Альбом · Jot Pandori
Релиз Parche
Parche2016 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Shounk Chakme
Shounk Chakme2016 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Nasha
Nasha2014 · Сингл · Jot Pandori
Релиз Jatt Nakke Mod Da
Jatt Nakke Mod Da2014 · Сингл · Jot Pandori

Jot Pandori
Артист

Jot Pandori

