Mighfar Suganda

Mighfar Suganda

Альбом  ·  2022

Broken Beautiful Blue Ruin

#Поп
Mighfar Suganda

Артист

Mighfar Suganda

Релиз Broken Beautiful Blue Ruin

#

Название

Альбом

1

Трек Broken Beautiful Blue Ruin

Broken Beautiful Blue Ruin

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

3:35

2

Трек Last Queue (Meanor)

Last Queue (Meanor)

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

3:24

3

Трек Broken Sunset Symphony

Broken Sunset Symphony

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

5:21

4

Трек Dead Soul In Living Body

Dead Soul In Living Body

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

2:51

5

Трек Dance on Fire (Meanor)

Dance on Fire (Meanor)

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

3:13

6

Трек N for Nothin' (Meanor)

N for Nothin' (Meanor)

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

2:41

7

Трек Aurora Catastrophe (Meanor)

Aurora Catastrophe (Meanor)

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

2:26

8

Трек Dance on Fire - Extended

Dance on Fire - Extended

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

7:57

9

Трек Broken Sunset (Original Soundtrack From "Meanor")

Broken Sunset (Original Soundtrack From "Meanor")

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

6:00

10

Трек Metadeathverse (Original Soundtrack from "Meanor")

Metadeathverse (Original Soundtrack from "Meanor")

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

2:34

11

Трек Drown Eyes (Original Soundtrack Meanor)

Drown Eyes (Original Soundtrack Meanor)

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

1:37

12

Трек Heaven Exhibition

Heaven Exhibition

Mighfar Suganda

Broken Beautiful Blue Ruin

4:51

Информация о правообладателе: Mighfar Records
