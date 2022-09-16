О нас

Le meilleur des années 80

Le meilleur des années 80

,

80's Pop

,

60's 70's 80's 90's Hits

Альбом  ·  2022

Vintage 80s Hits

#Поп

73 лайка

Le meilleur des années 80

Артист

Le meilleur des années 80

Релиз Vintage 80s Hits

#

Название

Альбом

1

Трек Beat It

Beat It

The Funky Groove Connection

Vintage 80s Hits

4:12

2

Трек The Winner Takes It All

The Winner Takes It All

Stockholm Honey

Vintage 80s Hits

4:42

3

Трек I Think We're Alone Now

I Think We're Alone Now

2 Steps Up

Vintage 80s Hits

3:49

4

Трек Into the Groove

Into the Groove

The Countdown Singers

Vintage 80s Hits

4:41

5

Трек Straight from the Heart

Straight from the Heart

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:27

6

Трек St.Elmo's Fire (Man in Motion)

St.Elmo's Fire (Man in Motion)

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:53

7

Трек Forever Young

Forever Young

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

4:20

8

Трек Hold Me Now

Hold Me Now

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

4:10

9

Трек Sounds Like a Melody

Sounds Like a Melody

Blue Fashion

Vintage 80s Hits

4:25

10

Трек Games People Play

Games People Play

Perception

Vintage 80s Hits

3:18

11

Трек You Belong to the City

You Belong to the City

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

5:27

12

Трек This Time I Know It's for Real

This Time I Know It's for Real

Silver Disco Explosion

Vintage 80s Hits

3:29

13

Трек Harden My Heart

Harden My Heart

The Countdown Singers

Vintage 80s Hits

3:38

14

Трек Foolish Beat

Foolish Beat

2 Steps Up

Vintage 80s Hits

4:17

15

Трек Only the Young

Only the Young

Main Station

Vintage 80s Hits

3:54

16

Трек Situation

Situation

Blue Fashion

Vintage 80s Hits

2:36

17

Трек Stripped

Stripped

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:36

18

Трек Look Away

Look Away

Main Station

Vintage 80s Hits

3:55

19

Трек Hello Again

Hello Again

Schlagerpalast Ensemble

Vintage 80s Hits

3:30

20

Трек Hands to Heaven

Hands to Heaven

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

4:09

21

Трек Vienna Calling

Vienna Calling

Wolkenfänger und Sternenreiter

Vintage 80s Hits

4:00

22

Трек All the Things She Said

All the Things She Said

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

4:14

23

Трек I Won't Let You Go

I Won't Let You Go

Stockholm Honey

Vintage 80s Hits

3:43

24

Трек Tunnel of Love

Tunnel of Love

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

5:05

25

Трек Use It Up and Wear It Out

Use It Up and Wear It Out

Electric Groove Machine

Vintage 80s Hits

3:53

26

Трек Wrap Your Arms Around Me

Wrap Your Arms Around Me

Stockholm Honey

Vintage 80s Hits

4:52

27

Трек Rhythm Is Gonna Get You

Rhythm Is Gonna Get You

The Countdown Singers

Vintage 80s Hits

3:53

28

Трек Just Got Lucky

Just Got Lucky

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:36

29

Трек Weak in the Presence of Beauty

Weak in the Presence of Beauty

The Countdown Singers

Vintage 80s Hits

3:35

30

Трек I'm Free (Heaven Helps the Man)

I'm Free (Heaven Helps the Man)

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:47

31

Трек Causing a Commotion

Causing a Commotion

The Countdown Singers

Vintage 80s Hits

4:21

32

Трек Treat Me Right

Treat Me Right

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:09

33

Трек Tonight She Comes

Tonight She Comes

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:43

34

Трек Never Trust a Stranger

Never Trust a Stranger

The Dazees

Vintage 80s Hits

4:03

35

Трек Lawyers in Love

Lawyers in Love

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:50

36

Трек Sanctify Yourself

Sanctify Yourself

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:48

37

Трек Once Upon a Long Ago

Once Upon a Long Ago

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

4:12

38

Трек Never Give Up On a Good Thing

Never Give Up On a Good Thing

The Blue Rubatos

Vintage 80s Hits

3:36

39

Трек Theme from S-Express

Theme from S-Express

CDM Project

Vintage 80s Hits

4:03

40

Трек Don't Let It End

Don't Let It End

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

4:38

41

Трек I Know Him So Well

I Know Him So Well

Lady Diva

Vintage 80s Hits

4:20

42

Трек Living Eyes

Living Eyes

The Comptones

Vintage 80s Hits

4:12

43

Трек Cover Girl

Cover Girl

Six Pack 5

Vintage 80s Hits

4:01

44

Трек Let Me Be the One

Let Me Be the One

2 Steps Up

Vintage 80s Hits

4:13

45

Трек Modern Girl

Modern Girl

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:12

46

Трек The Sound of Musik

The Sound of Musik

Wolkenfänger und Sternenreiter

Vintage 80s Hits

4:03

47

Трек Hot in the City

Hot in the City

Starlite Rock Revival

Vintage 80s Hits

3:39

48

Трек Heartlight

Heartlight

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

4:22

49

Трек Give Me Up

Give Me Up

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:43

50

Трек Words Get in the Way

Words Get in the Way

The Countdown Singers

Vintage 80s Hits

3:31

51

Трек I Love My Radio (Midnight Radio)

I Love My Radio (Midnight Radio)

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:22

52

Трек The Second Time

The Second Time

The Dazees

Vintage 80s Hits

3:47

53

Трек One Heartbeat

One Heartbeat

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:45

54

Трек Walking On Sunshine

Walking On Sunshine

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:45

55

Трек Don't You Know What the Night Can Do?

Don't You Know What the Night Can Do?

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

4:27

56

Трек Wings of a Dove

Wings of a Dove

Brixton Boys

Vintage 80s Hits

2:43

57

Трек It Doesn't Have to Be

It Doesn't Have to Be

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:42

58

Трек Children of Paradise

Children of Paradise

Silver Disco Explosion

Vintage 80s Hits

4:02

59

Трек All She Wants Is

All She Wants Is

Blue Fashion

Vintage 80s Hits

3:51

60

Трек Amazed and Confused

Amazed and Confused

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

2:52

61

Трек Cross My Broken Heart

Cross My Broken Heart

Down4Pop

Vintage 80s Hits

3:58

62

Трек It's No Secret

It's No Secret

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:46

63

Трек Look Mama

Look Mama

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:50

64

Трек Electric Avenue

Electric Avenue

Jahtones

Vintage 80s Hits

3:12

65

Трек It Ain't Enough

It Ain't Enough

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:18

66

Трек When I Looked At Him

When I Looked At Him

2 Steps Up

Vintage 80s Hits

4:19

67

Трек I Wish U Heaven

I Wish U Heaven

The Funky Groove Connection

Vintage 80s Hits

2:45

68

Трек If Your Heart Isn't in It

If Your Heart Isn't in It

Graham Blvd

Vintage 80s Hits

3:50

69

Трек Sugar Daddy

Sugar Daddy

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

3:30

70

Трек The Medal Song

The Medal Song

Chateau Pop

Vintage 80s Hits

4:00

Информация о правообладателе: Baby Daddy Productions
