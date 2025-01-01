Информация о правообладателе: Restu Record
Сингл · 1996
Cinta Han Putoh
Другие альбомы исполнителя
Matang Kuli2008 · Альбом · A. Bakar AR
Piasan Malam2008 · Альбом · A. Bakar AR
Lakoe Ceumburu2008 · Альбом · A. Bakar AR
Jen Paya2008 · Альбом · A. Bakar AR
Maboek Ie Guci2008 · Альбом · A. Bakar AR
Lalat Mirah2006 · Альбом · A. Bakar AR
Pula Bungong2006 · Альбом · A. Bakar AR
Saket Di Madu2006 · Альбом · A. Bakar AR
Meukat Eungkot2006 · Альбом · A. Bakar AR
Si Butet2006 · Альбом · A. Bakar AR
Sok Ka Maju2005 · Альбом · A. Bakar AR
Ie Mata Darah2005 · Альбом · A. Bakar AR
Inong Muslimah2005 · Альбом · A. Bakar AR
Kupi Tubrok2005 · Альбом · A. Bakar AR