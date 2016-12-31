О нас

Hasan Cihat Örter

Альбом  ·  2016

İnsanlık Arayışları

#Со всего мира
Hasan Cihat Örter

Артист

Релиз İnsanlık Arayışları

#

Название

Альбом

1

Трек İnsanlığı Arıyorum

İnsanlığı Arıyorum

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

4:26

2

Трек Asuman Senfonisi

Asuman Senfonisi

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

5:33

3

Трек Aşkın Gelişi

Aşkın Gelişi

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

4:28

4

Трек Doğduğum Gün

Doğduğum Gün

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

3:43

5

Трек İlk Aşk

İlk Aşk

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

2:03

6

Трек Küre Dağları

Küre Dağları

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

2:56

7

Трек Sevgi Ve Barış İstiyorum

Sevgi Ve Barış İstiyorum

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

4:00

8

Трек Sükut

Sükut

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

5:33

9

Трек Teknolojik Çağ

Teknolojik Çağ

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

3:42

10

Трек Zaman

Zaman

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

3:33

11

Трек Zamanı Öldürmek

Zamanı Öldürmek

Hasan Cihat Örter

İnsanlık Arayışları

3:27

Информация о правообладателе: Red Eye Music
