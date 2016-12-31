О нас

Akın Ok

Akın Ok

Альбом  ·  2016

Hayatımın Şarkıları

#Со всего мира
Akın Ok

Артист

Akın Ok

Релиз Hayatımın Şarkıları

#

Название

Альбом

1

Трек Aşkın Güneşi

Aşkın Güneşi

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

4:10

2

Трек Süreya Türküsü

Süreya Türküsü

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

4:16

3

Трек Dünyam

Dünyam

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

5:07

4

Трек Beyaz Gül

Beyaz Gül

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

4:08

5

Трек Ne Olur

Ne Olur

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

4:38

6

Трек O Kahramanın Şarkısı

O Kahramanın Şarkısı

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

4:59

7

Трек Toroslar Kartalı

Toroslar Kartalı

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

3:53

8

Трек Sana

Sana

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

3:50

9

Трек İstanbul

İstanbul

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

3:45

10

Трек Sevdan

Sevdan

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

5:49

11

Трек Hayat Sözüm Var

Hayat Sözüm Var

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

3:20

12

Трек Benim Annem

Benim Annem

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

3:54

13

Трек Sen Anadolumsun

Sen Anadolumsun

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

6:05

14

Трек Aşk Çocuğu

Aşk Çocuğu

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

5:11

15

Трек İnsanın Yüreği

İnsanın Yüreği

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

4:33

16

Трек Sevdiğim Kadın

Sevdiğim Kadın

Akın Ok

Hayatımın Şarkıları

4:18

Информация о правообладателе: Red Eye Music
