Missfits

Missfits

Сингл  ·  1994

Frauen und Kinder zuerst

#Другое
Missfits

Артист

Missfits

Релиз Frauen und Kinder zuerst

#

Название

Альбом

1

Трек Hein spricht

Hein spricht

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

0:21

2

Трек The Frauen House

The Frauen House

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

3:18

3

Трек Captain's Mutti

Captain's Mutti

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

3:04

4

Трек Changiert und Geschoppt

Changiert und Geschoppt

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

6:56

5

Трек Cora von Ablass-Krause: "Guten Tag!"

Cora von Ablass-Krause: "Guten Tag!"

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

1:29

6

Трек Mütter

Mütter

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

6:45

7

Трек Cora von Ablass-Krause: "Alles Fische!"

Cora von Ablass-Krause: "Alles Fische!"

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

3:30

8

Трек "Kennze den?!"

"Kennze den?!"

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

9:20

9

Трек Sport mit Siggi

Sport mit Siggi

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

4:09

10

Трек Schlafsackrolle

Schlafsackrolle

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

1:54

11

Трек Drei kleine Matrosen

Drei kleine Matrosen

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

1:35

12

Трек Männergespräch

Männergespräch

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

6:20

13

Трек Kochen mit Frau Schnick

Kochen mit Frau Schnick

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

1:23

14

Трек Piss off!

Piss off!

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

8:30

15

Трек Nie nur ich (Untergangs-Version)

Nie nur ich (Untergangs-Version)

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

4:51

16

Трек Hein spricht

Hein spricht

Missfits

Frauen und Kinder zuerst

1:00

Информация о правообладателе: Roof Records
Волна по релизу

