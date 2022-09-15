О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mc Menor Dk

Mc Menor Dk

Сингл  ·  2022

As Coisas Vão Melhorar

Контент 18+

#Латинская
Mc Menor Dk

Артист

Mc Menor Dk

Релиз As Coisas Vão Melhorar

#

Название

Альбом

1

Трек As Coisas Vão Melhorar

As Coisas Vão Melhorar

Mc Menor Dk

As Coisas Vão Melhorar

3:17

Информация о правообладателе: nunca meu rei
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Toma Pirocada
Toma Pirocada2025 · Сингл · DJ PR ORIGINAL
Релиз Tipo Negão Original
Tipo Negão Original2025 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Surtada
Surtada2024 · Сингл · Fefe Beatz
Релиз Quer Piru Então Toma
Quer Piru Então Toma2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Fudendo as Famosinhas
Fudendo as Famosinhas2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Passo Sem Compromisso
Passo Sem Compromisso2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Mundo da Putaria
Mundo da Putaria2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Quem Ta de L
Quem Ta de L2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз 3 Horas da Madrugada
3 Horas da Madrugada2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Onda da Balinha
Onda da Balinha2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Rico Bem Novinho
Rico Bem Novinho2023 · Сингл · Big Kau
Релиз Marquinha de Fita
Marquinha de Fita2023 · Сингл · Mc Menor Dk
Релиз Grita Nessa Porra
Grita Nessa Porra2023 · Сингл · Mano Kaue
Релиз Potrancona
Potrancona2023 · Сингл · MC Kelme

Похожие артисты

Mc Menor Dk
Артист

Mc Menor Dk

DJ LP Malvadão
Артист

DJ LP Malvadão

Dj k2
Артист

Dj k2

MC JK Da BL
Артист

MC JK Da BL

DJ Lellis
Артист

DJ Lellis

Dj Fuminho
Артист

Dj Fuminho

Mc Rjota
Артист

Mc Rjota

MC P1
Артист

MC P1

DJ Alex BNH
Артист

DJ Alex BNH

MC Nina
Артист

MC Nina

Dj chiquete
Артист

Dj chiquete

Mc Pbó
Артист

Mc Pbó

MC Nego da Marcone
Артист

MC Nego da Marcone