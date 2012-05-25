О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Olga Guillot

Olga Guillot

Альбом  ·  2012

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

#Латинская

1 лайк

Olga Guillot

Артист

Olga Guillot

Релиз Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

#

Название

Альбом

1

Трек Contigo en la Distancia (Remastered 2012)

Contigo en la Distancia (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

3:56

2

Трек Sabor a Mí (Remastered 2012)

Sabor a Mí (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

3:31

3

Трек Delirio (Remastered 2012)

Delirio (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

3:40

4

Трек Total (Remastered 2012)

Total (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

3:18

5

Трек Oye Corazón (Remastered 2012)

Oye Corazón (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

3:53

6

Трек Que Nadie Se Entere (Remastered 2012)

Que Nadie Se Entere (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

2:50

7

Трек Sola (Remastered 2012)

Sola (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

2:40

8

Трек No Importa Si Mentí (Remastered 2012)

No Importa Si Mentí (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

2:57

9

Трек Cuando Tu Quieras (Remastered 2012)

Cuando Tu Quieras (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

3:42

10

Трек No Me Quieras Así (Remastered 2012)

No Me Quieras Así (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

2:54

11

Трек La Canción de Mis Canciones (Remastered 2012)

La Canción de Mis Canciones (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

2:56

12

Трек Campanitas de Cristal (Remastered 2012)

Campanitas de Cristal (Remastered 2012)

Olga Guillot

Serie Cuba Libre: Olga Guillot, Reina del Bolero, Vol.1

3:14

Информация о правообладателе: Music MGP
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Amantes Del Bolero: Tú Me Acostumbraste / No Le Puedo Llamar Amistad / Imágenes / Tiemblas / Miénteme / Besar
Amantes Del Bolero: Tú Me Acostumbraste / No Le Puedo Llamar Amistad / Imágenes / Tiemblas / Miénteme / Besar2023 · Сингл · Tito Rodríguez
Релиз Olga Guillot
Olga Guillot2023 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Lágrimas Negras
Lágrimas Negras2021 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Best of the Best
Best of the Best2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз La gloria eres tu
La gloria eres tu2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Sabor a mi
Sabor a mi2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз No, ya no puedo amar
No, ya no puedo amar2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Inmensa Pasión
Inmensa Pasión2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Tu me acostumbraste
Tu me acostumbraste2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз La noche de anoche
La noche de anoche2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Boleros en Piel Canela
Boleros en Piel Canela2020 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Los Mejores Exitos De Su Vida Artística, Vol. 2
Los Mejores Exitos De Su Vida Artística, Vol. 22019 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Los Mejores Exitos De Su Vida Artística, Vol. 1
Los Mejores Exitos De Su Vida Artística, Vol. 12019 · Альбом · Olga Guillot
Релиз Lagrimas Negras
Lagrimas Negras2018 · Альбом · Olga Guillot

Похожие артисты

Olga Guillot
Артист

Olga Guillot

Dean Martin
Артист

Dean Martin

Dalida
Артист

Dalida

Tony Bennett
Артист

Tony Bennett

Andy Williams
Артист

Andy Williams

Engelbert Humperdinck
Артист

Engelbert Humperdinck

Doris Day
Артист

Doris Day

Chris Botti
Артист

Chris Botti

Paul Anka
Артист

Paul Anka

Johnny Mathis
Артист

Johnny Mathis

Alain Delon
Артист

Alain Delon

Vic Damone
Артист

Vic Damone

Francis Lai
Артист

Francis Lai