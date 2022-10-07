О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Owen Tabor

Owen Tabor

Альбом  ·  2022

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

#Инструментальная
Owen Tabor

Артист

Owen Tabor

Релиз Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

#

Название

Альбом

1

Трек Isn't It Romantic / I Could Write a Book / My Funny Valentine

Isn't It Romantic / I Could Write a Book / My Funny Valentine

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

3:49

2

Трек Fly Me to the Moon / Who Can I Turn To

Fly Me to the Moon / Who Can I Turn To

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

3:22

3

Трек It Might as Well Be Spring / Traces

It Might as Well Be Spring / Traces

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

4:24

4

Трек Memory

Memory

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

1:56

5

Трек Think of Me / Wishing You Were Somehow Here Again

Think of Me / Wishing You Were Somehow Here Again

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

2:30

6

Трек Love Changes Everything

Love Changes Everything

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

1:42

7

Трек If

If

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

2:41

8

Трек Try to Remember / Soon It's Gonna Rain

Try to Remember / Soon It's Gonna Rain

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

4:04

9

Трек Summertime

Summertime

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

2:10

10

Трек The Long and Winding Road / With a Little Help from My Friends / Let It Be / Yesterday

The Long and Winding Road / With a Little Help from My Friends / Let It Be / Yesterday

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

3:11

11

Трек Long Ago and Far Away

Long Ago and Far Away

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

2:09

12

Трек Send in the Clowns

Send in the Clowns

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

2:56

13

Трек My Romance / When I Grow Too Old to Dream

My Romance / When I Grow Too Old to Dream

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

2:53

14

Трек What I Did for Love

What I Did for Love

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

1:36

15

Трек Dancing on the Ceiling

Dancing on the Ceiling

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

2:01

16

Трек Blue Moon / Where Is Your Heart / La Mer / Once in a While / Downtown

Blue Moon / Where Is Your Heart / La Mer / Once in a While / Downtown

Owen Tabor

Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music

5:39

Информация о правообладателе: Owen Tabor
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз A Small Hotel: Owen Tabor Plays a Little More Piano Music
A Small Hotel: Owen Tabor Plays a Little More Piano Music2022 · Альбом · Owen Tabor
Релиз Where or When: Owen Tabor Plays yet a Little More Piano Music
Where or When: Owen Tabor Plays yet a Little More Piano Music2022 · Альбом · Owen Tabor
Релиз Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music
Long Ago and Far Away: Owen Tabor Plays a Little Piano Music2022 · Альбом · Owen Tabor
Релиз Home for Christmas: Owen Tabor Plays a Little Christmas Music
Home for Christmas: Owen Tabor Plays a Little Christmas Music2020 · Альбом · Owen Tabor

Похожие артисты

Owen Tabor
Артист

Owen Tabor

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож