Информация о правообладателе: Indoswara Music Digital
Сингл · 2022
Sehelai Daun Kering
Dagang Lah Pulang2024 · Сингл · Putri Chantika
Mananti Jawek Cinto2024 · Сингл · Putri Chantika
Talambek Datang 22023 · Сингл · Putri Chantika
Uda Jo Urang Lain2023 · Сингл · Putri Chantika
Ratok Denai2023 · Сингл · Putri Chantika
Dibuai Sayang2023 · Сингл · Putri Chantika
Kiambang Batauik2023 · Сингл · Jhonedy BS
Japuik Jo Ameh Pulang Jo Perak2023 · Сингл · Putri Chantika
Ridho Ramon Mungkia Janji2023 · Сингл · Putri Chantika
Seroja2022 · Сингл · Putri Chantika
Salah Pikek2022 · Сингл · Putri Chantika
Singgalang Oyak Kapua2022 · Сингл · Putri Chantika
Pai Den Uda2022 · Сингл · Putri Chantika
Dendang Pusako2022 · Сингл · Putri Chantika