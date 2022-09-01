Информация о правообладателе: GE-Music Entertainment
Сингл · 2022
Sing Nomer Siji
Другие альбомы исполнителя
Kangen Rosul2023 · Сингл · Denis Farasya
Lungamu Tanpo Pamitan2023 · Сингл · Denis Farasya
lungamu ninggal kenangan 22023 · Сингл · Denis Farasya
Manut Dalane Gusti2023 · Сингл · Denis Farasya
Balio Ning Aku2023 · Сингл · Denis Farasya
Sepurane Aku2023 · Сингл · Denis Farasya
Mur Baut2023 · Сингл · Denis Farasya
Sing Nomer Siji2022 · Сингл · Denis Farasya
Dele Tempe2022 · Альбом · Denis Farasya
Masok Pak Eko2022 · Альбом · Denis Farasya
Tak Losne2022 · Альбом · Denis Farasya
Welas Terlarang2022 · Альбом · Denis Farasya
Kulonuwun2021 · Альбом · Denis Farasya
Tak Lockdown Tresnane2021 · Альбом · Denis Farasya