О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Chandan Premi

Chandan Premi

Сингл  ·  2022

Chhote Mote Mora Devrwa

#Со всего мира
Chandan Premi

Артист

Chandan Premi

Релиз Chhote Mote Mora Devrwa

#

Название

Альбом

1

Трек Chhote Mote Mora Devrwa

Chhote Mote Mora Devrwa

Chandan Premi

Chhote Mote Mora Devrwa

3:45

Информация о правообладателе: Radha Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Yaad Kariha
Yaad Kariha2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Aaibho Kahiya
Aaibho Kahiya2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Galaba Shobhane Ko
Galaba Shobhane Ko2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз DJ Wala Bhatar Re Bande
DJ Wala Bhatar Re Bande2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Bangliniya Se Jodiyoho Na Pritiy
Bangliniya Se Jodiyoho Na Pritiy2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Mor Piyaba Nahi Aaile Hai Nando
Mor Piyaba Nahi Aaile Hai Nando2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Holi Me Sanakal Ba Mud
Holi Me Sanakal Ba Mud2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Aabo DJ Par Dance Karbey
Aabo DJ Par Dance Karbey2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Ahiran Babuaan Jija Ji
Ahiran Babuaan Jija Ji2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Piya Lale Sadiya
Piya Lale Sadiya2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Tor Dulhaba Ke Mar Debo Goli
Tor Dulhaba Ke Mar Debo Goli2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Chumma Magey Balamuwa Utari Ke Nathiyan
Chumma Magey Balamuwa Utari Ke Nathiyan2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Balam Ke Gol Gol Roti Khileyabo Kaise
Balam Ke Gol Gol Roti Khileyabo Kaise2024 · Сингл · Chandan Premi
Релиз Naya Sal Aaile Ge Sona
Naya Sal Aaile Ge Sona2024 · Сингл · Chandan Premi

Похожие артисты

Chandan Premi
Артист

Chandan Premi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож