Информация о правообладателе: Radha Music
Сингл · 2022
Tora Yad Me Rov Hai Nayanma Ge Jan
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Kaha Paicha Jowna Lagailho He Nando2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Bhauji Ke Bahin Khelad Re Bande2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Saya Sadi Choli Piya Debho Ki Nay Ho2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Bol Bam Bolat Chhaudi Jay2024 · Сингл · Gurudev Guru
Kanwariya Le Ke Paidal Aibo Ho2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Bijali Rani2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Devghar Ham Jaibe Nagariya2024 · Сингл · Subhash Sharmila
Ravidas Ji Rangto Choliya2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Dilwa Pagal Bhele Ge2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Chhoda Maza Leto Gamchh Bichha Ke2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Anar Ke Lagal Dagiya2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Kari Dele Jiyan A Jaan2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Kahiyo Na Delho Gahananavan Ho Sajanavan2023 · Сингл · Subhash Sharmila
Hamar Kaisan Loverwa Na Ayle2023 · Сингл · Subhash Sharmila